С территории Алтайского края выводят подразделения МЧС из других регионов 

Подразделения МЧС из Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска, которые работали в Алтайском крае во время паводка, выводят на место постоянной дислокации. Речь идет о 199 спасателях и 47 единицах техники.
10 апреля провели перегруппировку сил и средств МЧС в Усть-Пристанском районе. На смену группировке Сибирского спасательного центра МЧС России в село Чарыш прилетели спасатели Специализированной пожарно-спасательной части Федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю. Они привезли плавсредства, питьевую воду и продукты.
Замененную группировку, а также спасателей, которые работали в Клепиково и Чеканихе, отправили в Барнаул.
По данным МЧС, на 22 часа 10 апреля в Алтайском крае подтоплено 306 приусадебных участков и 4 жилых дома в 15 населенных пунктах восьми районов. Из-за потепления и осадков активизировалось снеготаяние.