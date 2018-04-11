С территории Алтайского края выводят подразделения МЧС из других регионов

10 апреля провели перегруппировку сил и средств МЧС в Усть-Пристанском районе. На смену группировке Сибирского спасательного центра МЧС России в село Чарыш прилетели спасатели Специализированной пожарно-спасательной части Федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю. Они привезли плавсредства, питьевую воду и продукты.

Замененную группировку, а также спасателей, которые работали в Клепиково и Чеканихе, отправили в Барнаул

По данным МЧС, на 22 часа 10 апреля в Алтайском крае подтоплено 306 приусадебных участков и 4 жилых дома в 15 населенных пунктах восьми районов. Из-за потепления и осадков активизировалось снеготаяние.