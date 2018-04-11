Шесть человек пропали без вести в результате оползня на юго-западе Японии

Токио, 11 апреля / Синьхуа / — Оползень в среду похоронил три дома в префектуре Оита на юго-западе Японии , в результате шесть человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщили местные власти.

По информации полиции и представителей правительства в городе Накацу, три дома в уезде Ябакей были завалены оползнем после того, как около 03:50 по местному времени обрушился склон горы.

Местная спасательная служба сообщила, что она запросила тяжелую технику для раскопки на месте аварии.

По ее словам, силы гражданской самообороны также окажут помощь в поисково-спасательной миссии. —0—