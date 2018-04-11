Ещё
Более 120 населенных пунктов Якутии могут оказаться в зоне паводка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 120 населенных пунктов Якутии могут оказаться в зоне паводка 

ТАСС 1 час назад
ЯКУТСК, 11 апреля. /ТАСС/. Более 120 населенных пунктов в 24 районах Якутии с населением свыше 45 тыс. человек могут оказаться в зоне затопления паводковыми водами в этом году. Об этом ТАСС сообщили в среду в региональном госкомитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.
"В ходе прохождения весеннего и летнего половодий, по наихудшему сценарию, возможно повышение уровня воды с достижением критических отметок на 24 водных объектах республики, в результате чего возможно подтопление до 123 населенных пунктов в 24 муниципальных образованиях", — сообщили в ведомстве.
В комитете добавили, что в зоне риска находятся более 8 тыс. жилых домов, в которых проживают 45,5 тыс. человек, в том числе более 15,5 тыс. детей. В зону подтопления могут попасть до 20 социально значимых объектов, 17 объектов экономики (в том числе две взлетно-посадочные полосы, до пяти нефтебаз, участок нефтепровода, два участка газопровода, угольный разрез, площадка парка по хранению нефти), до 1,6 км автодорог, до пяти автомобильных мостов, прогнозируют власти региона.
По данным комитета, создана группировка сил и средств Якутской территориальной подсистемы гражданской обороны в составе более 16 тыс. человек, свыше 2 тыс. единиц техники, 127 плавсредств, 15 единиц авиационной техники.
ТАСС: последние новости
МЧС повторно обследует место крушения Ан-148 МЧС предупредило о дальнейшем повышении уровня воды в реках Волгоградской области Более 50 человек эвакуировали из горящего дома под Саратовом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления450
Небо над Сирией опустело223
Британия отказалась участвовать в ударе по Сирии27
Врачи в Солсбери не подтвердили отравление Скрипалей29
США готовы атаковать Сирию144
Видео
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение