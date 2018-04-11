Более 120 населенных пунктов Якутии могут оказаться в зоне паводка

ЯКУТСК , 11 апреля. / ТАСС /. Более 120 населенных пунктов в 24 районах Якутии с населением свыше 45 тыс. человек могут оказаться в зоне затопления паводковыми водами в этом году. Об этом ТАСС сообщили в среду в региональном госкомитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

"В ходе прохождения весеннего и летнего половодий, по наихудшему сценарию, возможно повышение уровня воды с достижением критических отметок на 24 водных объектах республики, в результате чего возможно подтопление до 123 населенных пунктов в 24 муниципальных образованиях", — сообщили в ведомстве.

В комитете добавили, что в зоне риска находятся более 8 тыс. жилых домов, в которых проживают 45,5 тыс. человек, в том числе более 15,5 тыс. детей. В зону подтопления могут попасть до 20 социально значимых объектов, 17 объектов экономики (в том числе две взлетно-посадочные полосы, до пяти нефтебаз, участок нефтепровода, два участка газопровода, угольный разрез, площадка парка по хранению нефти), до 1,6 км автодорог, до пяти автомобильных мостов, прогнозируют власти региона.

По данным комитета, создана группировка сил и средств Якутской территориальной подсистемы гражданской обороны в составе более 16 тыс. человек, свыше 2 тыс. единиц техники, 127 плавсредств, 15 единиц авиационной техники.