Более 20 авиарейсов задержано и отменено в московских аэропортах

Меньше всего изменений наблюдается в расписании Шереметьево Свыше 20 рейсов задерживается и отменяется в столичным воздушных гаванях в среду, 11 апреля. По данным сервиса «Яндекс. Расписания», в Домодедово задержано семь авиарейсов. В Шереметьево один рейс отменили, один задерживается. Во Внуково , между тем, отменено 13 рейсов и два задержано. Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов: ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Пассажиры 25 рейсов не могут покинуть аэропорты Москвы 17 марта