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Более 20 авиарейсов задержано и отменено в московских аэропортах
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Более 20 авиарейсов задержано и отменено в московских аэропортах 

Вечерняя Москва 40 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Меньше всего изменений наблюдается в расписании Шереметьево.
Свыше 20 рейсов задерживается и отменяется в столичным воздушных гаванях в среду, 11 апреля.
По данным сервиса «Яндекс. Расписания», в Домодедово задержано семь авиарейсов. В Шереметьево один рейс отменили, один задерживается. Во Внуково, между тем, отменено 13 рейсов и два задержано.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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