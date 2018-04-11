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Столичные власти ограничат работу аэропортов на время репетиции парада Победы
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Столичные власти ограничат работу аэропортов на время репетиции парада Победы 

Свободная пресса 37 минут назад
Фото: Москва24
Московское руководство приняло решение ограничить работу ряда аэропортов на время проведения репетиции воздушной части парада Победы.
Как сообщается, 11 и 13 апреля с 10:40 до 11:10 будет закрыто воздушное пространство аэропортов "Внуково" и «Остафьево», а с 10:45 до 11:05 — аэропортов "Домодедово" и «Жуковский». Аэропорт «Шереметьево» будет работать в обычном режиме.
"В прошлые годы задержки, связанные с репетициями парада, в московских аэропортах были крайне незначительны или отсутствовали. Первая в этом году репетиция воздушной части парада 9 апреля также не вызвала сбоев в организации воздушного движения", — сообщили журналистам во ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ».
При этом отмечается, что в случае неблагоприятной погоды в Москве репетиции могут быть перенесены на резервные дни, пишет «Интерфакс».
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