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Столичные аэропорты временно закроют 11 и 13 апреля из-за репетиции парада
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Столичные аэропорты временно закроют 11 и 13 апреля из-за репетиции парада 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
11 и 13 апреля в столичных аэропортах введут временные ограничения на использование воздушного пространства. Это связано с проведением репетиции парада ко Дню победы, сообщает Агентство «Москва».
С 10:40 до 11:10 будет закрыто воздушное пространство в районах столичных аэропортов Внуково и Остафьево, а с 10:45 до 11:05 — в районах аэропортов Домодедово и Жуковский. Аэропорт Шереметьево ограничения в указанные дни не затронут.
ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в российской Федерации» (ГК ОрВД) заранее направила соответствующее уведомление пользователям воздушного пространства.
В случае неблагоприятных погодных условий репетиции могут перенести на резервные дни.
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