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В Воронежской области объявили жёлтый уровень опасности
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В Воронежской области объявили жёлтый уровень опасности 

Вести Воронеж 57 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Синоптики дали прогноз на 11 апреля. Гидрометцентр России объявил в Воронежской области жёлтый уровень опасности на среду, 11 апреля. По прогнозам синоптиков, жителям региона следует быть осторожными из-за ветра — он будет достигать 17 м/с. Без ветра погода была бы идеальной — метеорологи обещают солнце, температура воздуха ночью ожидается до +7, днём до +21 градуса. Гроз и осадков, о которых предупреждают жителей ЦФО, в Воронежской области не будет. Помимо ветра, ситуация в регионе будет напряжённой из-за паводка — по-прежнему затопленными остаются Калачеевский, Бутурлиновский, Новоусманский районы. Кроме того, 10 апреля спасатели объявили штормовое предупреждение: во второй половине дня на реке Битюг в Боброве ожидается превышение опасной отметки уровня воды 534 см. МЧС попросило горожан принять ряд превентивных мер и быть готовыми к эвакуации. По состоянию на 9 апреля подтоплено 1930 дворов и 311 домов на территории восьми районов. В зоне «бедствия» около 4 тыс. человек. Екатерина Трещикова
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