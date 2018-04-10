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Ограничения на полеты введут 11 и 13 апреля в районе аэропортов Московского региона
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Ограничения на полеты введут 11 и 13 апреля в районе аэропортов Московского региона 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В связи с репетициями парада Победы 11 и 13 апреля введут временные ограничения на использование воздушного пространства в районе ряда аэропортов Московского региона, ограничения затронут аэропорты «Жуковский», «Внуково», «Остафьево» и «Домодедово», говорится в сообщении пресс-службы ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации».
«В связи с репетициями воздушной части парада Победы, который пройдет 9 мая в Москве, ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 11 и 13 апреля будут введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе ряда аэропортов Московской зоны», — отмечается в сообщении.
Так, с 10:40 до 11:10 будет закрыто воздушное пространство в районах столичных аэропортов «Внуково» и «Остафьево», с 10:45 до 11:05 — воздушное пространство в районах аэропортов «Домодедово» и «Жуковский». Аэропорт «Шереметьево» ограничениями в указанные дни затронут не будет.
«Соответствующее уведомление (NOTAM) было заранее направлено пользователям воздушного пространства. В случае неблагоприятных погодных условий репетиции могут быть перенесены на резервные дни. Авиадиспетчерские службы воздушных гаваней и столичного филиала ГК ОрВД сделают все необходимое для обеспечения безопасности полетов и минимизации задержек рейсов авиакомпаний», — подчеркивается в сообщении.
В прошлые годы задержки, связанные с репетициями парада, в московских аэропортах были крайне незначительны или отсутствовали, напоминается в материале.
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