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МЧС: площадь разлива нефти из-за аварии под Саратовом составила 750 квадратных метров
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МЧС: площадь разлива нефти из-за аварии под Саратовом составила 750 квадратных метров 

RT на русском 1 час назад
Площадь разлива нефти в результате аварии на магистральном нефтепроводе в Саратовской области составила 750 кв. м, сообщает пресс-служба областного главка МЧС.
«Повреждена труба диаметром 820 мм. Принадлежит «Саратовское РНУ» филиал АО «Транснефть-Приволга». Произошёл разлив нефти на площади 750 кв. м», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, угрозы населённым пунктам нет, до ближайшего села Маянга 3,5 км, до реки Большой Иргиз — 1,5 км.
В настоящее время авария полностью локализована, на месте работают 17 единиц техники и 52 человека личного состава. Ориентировочное время окончания работ — 23:00, отметили в МЧС.
Ранее сообщалось, что прокачка по магистральному нефтепроводу Куйбышев — Тихорецк приостановлена из-за разлива нефти под Саратовом.
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