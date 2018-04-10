МЧС: площадь разлива нефти из-за аварии под Саратовом составила 750 квадратных метров

«Повреждена труба диаметром 820 мм. Принадлежит «Саратовское РНУ» филиал АО «Транснефть-Приволга». Произошёл разлив нефти на площади 750 кв. м», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, угрозы населённым пунктам нет, до ближайшего села Маянга 3,5 км, до реки Большой Иргиз — 1,5 км.

В настоящее время авария полностью локализована, на месте работают 17 единиц техники и 52 человека личного состава. Ориентировочное время окончания работ — 23:00, отметили в МЧС.