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Военный вертолет в Германии врезался в здание, один человек погиб
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Военный вертолет в Германии врезался в здание, один человек погиб 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Вертолет бундесвера на аэродроме в Хасфурте в Баварии врезался в здание диспетчерского пункта, один человек погиб, сообщили правоохранители.
По данным полиции округа Нижняя Франкония и прокуратуры города Бамберг, армейский транспортный вертолет в понедельник приземлился в аэропорту для дозаправки. Подъезжая к топливозаправочному пункту, вертолет лопастями задел стену здания диспетчерского пункта.
Один из обломков попал в 60-летнего сотрудника аэропорта, находившегося неподалеку, он получил серьезные травмы и был госпитализирован. В ночь на вторник стало известно, что он скончался.
В пресс-релизе правоохранителей сообщается, что других пострадавших нет, при этом ущерб в результате инцидента, по первоначальным оценкам, может составить несколько миллионов евро. В настоящее время выясняются причины происшествия.
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