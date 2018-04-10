Власти Раменского района помогут с размещением родных жертв крушения Ан-148

МОСКВА , 10 апр — РИА Новости . Администрация Раменского района Подмосковья готова оказать родственникам погибших при крушении самолета Ан-148 содействие в размещении, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по Московской области.

"Администрация Раменского района окажет содействие родственникам во временном размещении, если они захотят. Насчёт поиска — сегодня спасатели действительно будут прочесывать территорию в связи со сходом снега", — отметили в ведомстве.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение со ссылкой на одну из родственниц погибших в авиакатастрофе, которая рассказала, что на месте крушения Ан-148, разбившегося в феврале, до сих пор находятся фрагменты воздушного судна, личные вещи и останки погибших. Это заявление было широко освещено рядом СМИ.

Как сообщила во вторник официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко , следователи после схода снега вместе с МЧС возобновили осмотр места крушения в Подмосковье. В свою очередь источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что после возобновления осмотра места крушения спасатели обнаружили 13 фрагментов самолета.