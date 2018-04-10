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Власти Раменского района помогут с размещением родных жертв крушения Ан-148
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Власти Раменского района помогут с размещением родных жертв крушения Ан-148 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Администрация Раменского района Подмосковья готова оказать родственникам погибших при крушении самолета Ан-148 содействие в размещении, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по Московской области.
"Администрация Раменского района окажет содействие родственникам во временном размещении, если они захотят. Насчёт поиска — сегодня спасатели действительно будут прочесывать территорию в связи со сходом снега", — отметили в ведомстве.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение со ссылкой на одну из родственниц погибших в авиакатастрофе, которая рассказала, что на месте крушения Ан-148, разбившегося в феврале, до сих пор находятся фрагменты воздушного судна, личные вещи и останки погибших. Это заявление было широко освещено рядом СМИ.
Как сообщила во вторник официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, следователи после схода снега вместе с МЧС возобновили осмотр места крушения в Подмосковье. В свою очередь источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что после возобновления осмотра места крушения спасатели обнаружили 13 фрагментов самолета.
Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово». Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.
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