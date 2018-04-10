Аварию на нефтепроводе «Куйбышев-Тихорецк» полностью локализовали

В Балаковском районе сегодня произошла утечка нефти — случилась авария на нефтепроводе «Куйбышев-Тихорецк». Как сообщили АиФ-Саратов в региональном ГУ МЧС, информация поступила в 16. 35. Оперативному дежурному сообщили о том, что в Балаковском районе произошла авария на магистральном нефтепроводе.

По поручению главы региона на место происшествия выехали заместитель Председателя правительства Александр Буренин и руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Андрей Андрющенко

— Повреждена труба диаметром 820 мм., принадлежащая организации «Саратовское РНУ» Филиал АО «Транснефть-Приволга», — уточнили в главке. — Произошел разлив нефти на площади 750 кв. метров. Угрозы населенным пунктам нет, до ближайшего населенного пункта — село Маянга 3,5 км, до реки Большой Иргиз — 1,5 км.

В настоящее время авария полностью локализована. Подготовлен амбар для сбора загрязненных нефтепродуктов. Проводится обвалование и сбор загрязненного грунта. На месте работают 17 ед. техники, 52 человека личного состава.