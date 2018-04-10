Ещё
Аварию на нефтепроводе «Куйбышев-Тихорецк» полностью локализовали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аварию на нефтепроводе «Куйбышев-Тихорецк» полностью локализовали 

АиФ 49 минут назад
Фото: АиФ
В Балаковском районе сегодня произошла утечка нефти — случилась авария на нефтепроводе «Куйбышев-Тихорецк». Как сообщили АиФ-Саратов в региональном ГУ МЧС, информация поступила в 16. 35. Оперативному дежурному сообщили о том, что в Балаковском районе произошла авария на магистральном нефтепроводе.
По поручению главы региона на место происшествия выехали заместитель Председателя правительства Александр Буренин и руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Андрей Андрющенко.
— Повреждена труба диаметром 820 мм., принадлежащая организации «Саратовское РНУ» Филиал АО «Транснефть-Приволга», — уточнили в главке. — Произошел разлив нефти на площади 750 кв. метров. Угрозы населенным пунктам нет, до ближайшего населенного пункта — село Маянга 3,5 км, до реки Большой Иргиз — 1,5 км.
В настоящее время авария полностью локализована. Подготовлен амбар для сбора загрязненных нефтепродуктов. Проводится обвалование и сбор загрязненного грунта. На месте работают 17 ед. техники, 52 человека личного состава.
Сотрудники МЧС планируют до 23. 00 закончить все работы на месте ЧП.
АиФ: последние новости
В Саратове в горящем доме пострадали двое детей В Саратовской области затопило 8 мостов В поселке Чертанла вешними водами затопило дорогу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне264
Эрдоган раскритиковал Лаврова49
Меркель анонсировала встречу без России341
Путин рассказал о разработке уникального оружия163
Найден позитив от ослабления рубля194
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение