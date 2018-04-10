В крае зафиксированы десятки очагов природных пожаров.
Проверки Рослесхоза выявили неготовность Приморского края к пожароопасному сезону, сообщил во вторник начальник Федеральной авиалесоохраны Виталий Акбердин на пресс-конференции в ТАСС.
«Проведены проверки всех субъектов РФ. Понятно, что на севере не полностью все готовы, но уже сейчас могу сказать, что по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) Приморский край не готов к пожароопасному сезону… В день системой дистанционного мониторинга пожаров [фиксируется] более 200 термоточек на всей территории РФ. В основном сейчас это Сибирь и Дальний Восток», — сказал начальник «Авиалесоохраны».
За прошедшие сутки в ДФО возникло 24 новых лесных пожара, общее число очагов возгораний выросло до 59. Больше всего пожаров в Амурской области (28 очагов) и Приморском крае (27 очагов). Площадь всех природных пожаров за сутки увеличилась на девять тыс. гектаров.