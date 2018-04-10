В Балашовском районе произошла утечка нефтепродуктов

В Балашовском районе сегодня днем разлились нефтепродукты.

Как стало известно АиФ-Саратов , утечка случилась в 1,5 км от реки Иргиз. Информированный источник сообщил, что разлив небольшой и не ведет к серьезным последствиям, в том числе и экологическим.

Серьезной угрозы для населения или окружающей среды несущественный разлив нефтепродуктов не представляет.

Напомним, что в начале года нефтепродукты чуть не попали в Волгу — в селе Красноармейское Энгельсского района нефтепродукты залили дорогу, произошел пожар. Потребовалась эвакуация людей.