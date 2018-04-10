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В Балашовском районе произошла утечка нефтепродуктов
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В Балашовском районе произошла утечка нефтепродуктов 

АиФ 43 минуты назад
Фото: АиФ
В Балашовском районе сегодня днем разлились нефтепродукты.
Как стало известно АиФ-Саратов, утечка случилась в 1,5 км от реки Иргиз. Информированный источник сообщил, что разлив небольшой и не ведет к серьезным последствиям, в том числе и экологическим.
Серьезной угрозы для населения или окружающей среды несущественный разлив нефтепродуктов не представляет.
Напомним, что в начале года нефтепродукты чуть не попали в Волгу — в селе Красноармейское Энгельсского района нефтепродукты залили дорогу, произошел пожар. Потребовалась эвакуация людей.
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