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Подача воды в дома 7 тысяч жителей Минвод возобновлена
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Подача воды в дома 7 тысяч жителей Минвод возобновлена 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Сотрудники МЧС завершили аварийно-восстановительные работы в Минеральных Водах, где из-за прорыва трубы с утра оставались без воды около 7 тысяч жителей.
«По состоянию на 15:25 все аварийно-восстановительные работы закончены. Для ликвидации аварии привлекалось 12 человек, 7 единиц техники, в том числе от МЧС: 3 человека, 1 единица техники», — говорится в сообщении на сайте главного управления МЧС по Ставропольскому краю.
Утром 10 апреля из-за прорыва водовода было отключено водоснабжение 7 тысяч абонентов. Вода была перекрыта на улицах Железноводская, Шоссейная, Чапаева, Московская, Красная, переулок Кооперативный, частично поселок Первомайский. Для жителей организовали подвоз воды на автоцистернах.
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