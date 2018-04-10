Подача воды в дома 7 тысяч жителей Минвод возобновлена

Сотрудники МЧС завершили аварийно-восстановительные работы в Минеральных Водах, где из-за прорыва трубы с утра оставались без воды около 7 тысяч жителей.

«По состоянию на 15:25 все аварийно-восстановительные работы закончены. Для ликвидации аварии привлекалось 12 человек, 7 единиц техники, в том числе от МЧС: 3 человека, 1 единица техники», — говорится в сообщении на сайте главного управления МЧС по Ставропольскому краю

Утром 10 апреля из-за прорыва водовода было отключено водоснабжение 7 тысяч абонентов. Вода была перекрыта на улицах Железноводская, Шоссейная, Чапаева, Московская, Красная, переулок Кооперативный, частично поселок Первомайский. Для жителей организовали подвоз воды на автоцистернах.