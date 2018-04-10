Видео: Самолет разбился на поле для гольфа в США

Легкий одномоторный самолет Piper PA-24 Comanche разбился в понедельник вечером в американском штате Аризона, не менее шести человек погибли. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на полицию.

По его информации, он потерпел крушение на поле для гольфа к северу от аэропорта города Скоттсдейл на юге страны.

Как добавили в местных правоохранительных органах, самолет «разбился вскоре после взлета», при этом погибли все, кто находился в тот момент на борту.

На место уже прибыли сотрудники американского Национального совета по безопасности на транспорте.

Причины происшествия остаются неизвестными, однако, как добавил канал, на момент крушения погодные условия были благоприятными. Ведется расследование.