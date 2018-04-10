В Польше вспоминают жертв смоленской катастрофы

В восьмую годовщину крушения польского президентского самолёта под Смоленском председатель подкомиссии министерства обороны Польши по расследованию крушения лайнера Антони Мацеревич вновь назвал причиной авиакатастрофы взрыв на борту.

«Пассажиры погибли в результате взрыва в центроплане до столкновения с землёй. Это стало причиной их смерти», — сказал в интервью варшавскому телевидению Мацеревич, в прошлом занимавший пост главы военного ведомства

По его словам, окончательный технический отчёт подкомиссии будет готов в ближайшие дни, документ подписали все члены комиссии. Сразу вслед за этим заявлением экс-министра обороны последовало опровержение от одного из членов комиссии, который утверждает, что «под техническим отчётом нет никаких подписей».

«Смоленская трагедия из драмы превращается в рассказ из польского борделя», — так отреагировал на предположения бывшего министра журналист, главный редактор варшавского издания Newsweeka Томаш Лис, предлагая сторонникам версии теракта на борту самолёта «не делать из Польши бананово-восточную республику».

Прежняя польская комиссия по расследованию авиапроисшествий, работавшая в 2010-2011 годах, установила, что причиной катастрофы стало снижение самолёта ниже допущенной минимальной высоты, что привело к столкновению президентского лайнера с деревьями. Комиссия заявляла, что ни регистраторы звука, ни параметры полета не подтверждают тезис о взрыве на борту самолёта.

Самолёт Ту-154 с президентом Лехом Качиньским на борту потерпел крушение 10 апреля 2010 года во время захода на посадку в аэропорту недалеко от Смоленска. Все находившиеся на борту 96 человек погибли. Члены государственной делегации и представители общественных организаций направлялись на памятную церемонию по случаю 70-й годовщины Катынской трагедии.