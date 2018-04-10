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Польская комиссия назвала причину Смоленской катастрофы
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Польская комиссия назвала причину Смоленской катастрофы 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Причиной гибели членов правительственной делегации под Смоленском во главе с экс-президентом Лехом Качиньским в 2010 году стал взрыв на борту самолета Ту-154М. Об этом заявил председатель подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы, экс-министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич в эфире телеканала TVP1.
«Пассажиры были убиты взрывом в самолете перед столкновением с землей. Это стало причиной их смерти», — заявил Мацеревич. По его словам, тезис о том, что самолет уничтожен взрывом, подтверждает факт, что двери правительственного самолета со значительной силой увязли в землю. Однако на других фрагментах самолета выявлено действие высокой температуры, отметил он. О взрыве на борту воздушного судна свидетельствуют также и эксперименты, которые были проведены правительственной подкомиссией.
Мацеревич отметил, что взрыв в самолете был такой силы, что польских генералов, которые сидели в этой части самолета, разорвало на мелкие фрагменты. Он сообщил, что технический рапорт относительно причин катастрофы будет обнародован на протяжении нескольких недель.
Как сообщалось, правительственная подкомиссия по расследованию причин Смоленской катастрофы, созданная при Минобороны Польши, возобновила следствие весной 2016 года. Одной из основных версий она рассматривает взрыв на борту самолета, который произошел еще до его столкновения с землей. В январе этого года члены комиссии сообщили, что причиной катастрофы стала серия взрывов — в крыле, слоте и центроплане самолета, что подтвердил анализ механизма удара дверей о землю.
Правительственный самолет Ту-154М, на котором представители польской политической и военной элиты включительно с президентской четой Леха и Марии Качиньских направлялись на мероприятия, посвященные 70-е годовщине Катынской трагедии, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Погибли все 96 человек, находившиеся на борту.
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