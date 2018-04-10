В липецких реках Воронеж, Чамлык и Битюг поднялась вода 

Во вторник, 10 апреля, около 14.00 поднялась вода в реках Чамлык и Битюг, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
В результате этого частично затопило 61 участок приусадебных хозяйств и придомовых территорий улиц Первомайская, Лесная, Юбилейная, Базарная н.п. Талицкий Чамлык и улиц Дубровка, Заречная, Береговая н.п. Чамлык Никольское. Уровень воды поднялся до 40 см.
В 14.30 10 апреля в ОДС ЦУКС поступило сообщение об увеличении уровня воды в реке Воронеж до 50 см. Из-за этого оказались затопленными 13 придомовых территорий района Ниженка в Липецке.
Однако подтопленных домов среди них нет. Вода находится на расстоянии от 0,5 до 4 метров до жилых домов.