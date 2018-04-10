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В Кургане над супермаркетом «Магнит» обрушились перекрытия
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В Кургане над супермаркетом «Магнит» обрушились перекрытия 

Rambler News Service 51 минуту назад
Фото: Новости УрФО
В Кургане обрушилось трехэтажное здание, в котором находится супермаркет «Магнит»: упали плиты — перекрытия между первым и вторым этажами, спасатели обследуют завалы. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на МЧС по Курганской области.
‍ЧП на улице Бурова-Петрова произошло 10 апреля. «В трехэтажном административном здании над магазином „Магнит“ частично обрушились межэтажные перекрытия между первым и вторым этажами. Общая площадь обрушения составляет 200 кв. м», — пояснила руководитель пресс-службы регионального МЧС Ольга Сабуркина. Она рассказала, что из здания были эвакуированы 33 человека. По предварительной информации, пострадавших нет.
На первом этаже располагается супермаркет, на втором — различные офисы, на третьем — медицинская клиника. По свидетельству очевидцев, перед обрушением был некий толчок.
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