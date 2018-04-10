В Кургане над супермаркетом «Магнит» обрушились перекрытия

Кургане обрушилось трехэтажное здание, в котором находится супермаркет «Магнит» : упали плиты — перекрытия между первым и вторым этажами, спасатели обследуют завалы. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на МЧС по Курганской области

‍ЧП на улице Бурова-Петрова произошло 10 апреля. «В трехэтажном административном здании над магазином „Магнит“ частично обрушились межэтажные перекрытия между первым и вторым этажами. Общая площадь обрушения составляет 200 кв. м», — пояснила руководитель пресс-службы регионального МЧС Ольга Сабуркина. Она рассказала, что из здания были эвакуированы 33 человека. По предварительной информации, пострадавших нет.

На первом этаже располагается супермаркет, на втором — различные офисы, на третьем — медицинская клиника. По свидетельству очевидцев, перед обрушением был некий толчок.