В Оренбуржье затоплены еще четыре низководных моста

Подтоплен мост на автодороге п. Первомайский — п. Лесопитомник — п. Осочный. Около одиннадцати часов дня уровень воды повысился в реке Чаган (Шаган) в районе поселка Лесопитомник Первомайского района. Поселок от «большой земли» не отрезан, техники повышенной проходимости может доехать по полевой дороге до населенного пункта через село Соболево.

Также в Курманаевском районе затоплен мост через реку Бузулук на межпоселковой дороге между селами Андреевка и Байгоровка. Установлены запрещающие знаки.

Уровень воды повысился в реке Самара, подтоплен мост в районе села Колтубанка Бузулукского района. Населенный пункт не отрезан, до него можно доехать по объездной дороге через село Елшанка Первая.

Вода затопила и мост на автодороге г. Бузулук — с. Каменная Сарма в районе села Каменная Сарма Бузулукского района. Запрещено движение для техники повышенной проходимости и грузовиков, для легковых автомобилей — ограничено.

Кстати, в Новосергиевском районе спала вода в реке Кинделька. Автомобильное движение вновь открыто по мосту в районе села Дедово.