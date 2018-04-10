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В Оренбуржье затоплены еще четыре низководных моста
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В Оренбуржье затоплены еще четыре низководных моста 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
10 апреля в Оренбургской области под воду ушли еще четыре низководных моста в трех муниципалитетах, сообщает ГУ МЧС региона.
Подтоплен мост на автодороге п. Первомайский — п. Лесопитомник — п. Осочный. Около одиннадцати часов дня уровень воды повысился в реке Чаган (Шаган) в районе поселка Лесопитомник Первомайского района. Поселок от «большой земли» не отрезан, техники повышенной проходимости может доехать по полевой дороге до населенного пункта через село Соболево.
Также в Курманаевском районе затоплен мост через реку Бузулук на межпоселковой дороге между селами Андреевка и Байгоровка. Установлены запрещающие знаки.
Уровень воды повысился в реке Самара, подтоплен мост в районе села Колтубанка Бузулукского района. Населенный пункт не отрезан, до него можно доехать по объездной дороге через село Елшанка Первая.
Вода затопила и мост на автодороге г. Бузулук — с. Каменная Сарма в районе села Каменная Сарма Бузулукского района. Запрещено движение для техники повышенной проходимости и грузовиков, для легковых автомобилей — ограничено.
Кстати, в Новосергиевском районе спала вода в реке Кинделька. Автомобильное движение вновь открыто по мосту в районе села Дедово.
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