В России с начала года вспыхнуло более 450 лесных пожаров

"Всего с начала пожароопасного сезона у нас возникло 456 лесных пожаров на общей площади 161,5 тысячи гектаров. Из них на землях лесного фонда возникло 385 лесных пожаров на площади 145 тысяч гектаров", — сказал Акбердин на пресс-конференции.

Кроме того, по его словам, в заповедниках и заказниках возникло 13 лесных пожаров на площади более 7 тысяч гектаров, на землях обороны и безопасности — 19 пожаров площадью более 5 тысяч гектаров.