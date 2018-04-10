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Видео: мужчина проехал сквозь центр торнадо на грузовике
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Видео: мужчина проехал сквозь центр торнадо на грузовике 

Ридус 55 минут назад
Житель Новой Зеландии Рик Филд проехал на грузовике сквозь торнадо, пишет газета New Zealand Herald.
Мужчина признался журналистам, что никогда в жизни не испытывал такого страха.
«Я никогда не был так напуган в своей жизни! Я в торнадо, в настоящем торнадо. Это было чертовски жутко. Большая часть деревьев была вырвана из земли, линии электропередач покрывали дорогу», — рассказал водитель грузовика.
Тем не менее потрясенный увиденным Филд благополучно проехал сквозь стихию, его грузовик не пострадал. Мужчина даже снял свою экстремальную поезду на видео и выложи ролик в соцсети.
Во вторник, 10 апреля, мощный торнадо обрушился на Северный остров Новой Зеландии. Больше всего пострадал регион Таранаки и Деревня Национального парка. По данным газеты, этот район поразили более четырех тысяч ударов молнии. Из-за стихии без электричества остались около 12 тысяч человек.
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