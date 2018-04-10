Видео: мужчина проехал сквозь центр торнадо на грузовике

Житель Новой Зеландии Рик Филд проехал на грузовике сквозь торнадо, пишет газета New Zealand Herald.

Мужчина признался журналистам, что никогда в жизни не испытывал такого страха.

«Я никогда не был так напуган в своей жизни! Я в торнадо, в настоящем торнадо. Это было чертовски жутко. Большая часть деревьев была вырвана из земли, линии электропередач покрывали дорогу», — рассказал водитель грузовика.

Тем не менее потрясенный увиденным Филд благополучно проехал сквозь стихию, его грузовик не пострадал. Мужчина даже снял свою экстремальную поезду на видео и выложи ролик в соцсети.

Во вторник, 10 апреля, мощный торнадо обрушился на Северный остров Новой Зеландии. Больше всего пострадал регион Таранаки и Деревня Национального парка. По данным газеты, этот район поразили более четырех тысяч ударов молнии. Из-за стихии без электричества остались около 12 тысяч человек.