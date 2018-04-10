СМИ: в Москве в пожаре погиб человек

Источник в экстренных службах Москвы сообщил ТАСС , что в результате пожара на западе столицы один человек погиб и еще один пострадал.

По данным источника, в одной из квартир в доме на Большой Дорогомиловской улице загорелась комната и коридор. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.

Сообщается, что в результате пожара один человек погиб и еще один пострадал. Из квартиры этажом выше спасли четырех человек, многие жильцы эвакуировались самостоятельно. Сейчас идет проливка помещения, а также спасатели проверяют квартиры, где могли оставаться люди.