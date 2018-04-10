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СМИ: в Москве в пожаре погиб человек
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СМИ: в Москве в пожаре погиб человек 

Аргументы и Факты 57 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Источник в экстренных службах Москвы сообщил ТАСС, что в результате пожара на западе столицы один человек погиб и еще один пострадал.
По данным источника, в одной из квартир в доме на Большой Дорогомиловской улице загорелась комната и коридор. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.
Сообщается, что в результате пожара один человек погиб и еще один пострадал. Из квартиры этажом выше спасли четырех человек, многие жильцы эвакуировались самостоятельно. Сейчас идет проливка помещения, а также спасатели проверяют квартиры, где могли оставаться люди.
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