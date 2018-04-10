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Число пострадавших от стихийных бедствий в первом квартале 2018 г. в Китае составило 12,7 млн человек
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Число пострадавших от стихийных бедствий в первом квартале 2018 г. в Китае составило 12,7 млн человек 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 10 апреля /Синьхуа/ — Общее число пострадавших от стихийных бедствий в первом квартале 2018 года в Китае составило 12 млн 722 тыс. человек, при этом 53 человека погибли, двое числятся пропавшими без вести, 54 тыс. человек подверглись экстренной эвакуации, 162 тыс. человек нуждались в экстренной помощи. Об этом корр. Синьхуа сообщили в Министерстве гражданской администрации /МГА/ во вторник.
Согласно данным, опубликованным на днях МГА и Канцелярией Государственного комитета по минимизации ущерба от стихийных бедствий, стихийные бедствия привели к разрушению почти 3 тыс. помещений, более 6 тыс. помещений были серьезно повреждены, общая площадь пострадавших от бедствий сельскохозяйственных культур составила 1 млн 241,4 тыс. га, посевы на 69,8 тыс. га из которых были полностью уничтожены, прямой экономический ущерб составил 19,67 млрд юаней.
Как показывает статистика, в первом квартале текущего года регионы Китая в основном подверглись воздействию шквалистого ветра и града, низких температур, заморозков и снегопадов. Землетрясения, засухи, паводки, обрушения горных пород, оползни, сели, лесные пожары и другие стихийные бедствия происходили в той или иной степени.
В январе-марте этого года ситуация со стихийными бедствиями в стране оказалась гораздо сложнее, чем в тот же период 2017 года. -0-
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