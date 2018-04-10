Ещё
Для жителей Острова откроют автомобильное движение по Деревянному мосту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Для жителей Острова откроют автомобильное движение по Деревянному мосту 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Для жителей Острова откроют автомобильное движение по Деревянному мосту в дни тестовых матчей, сообщает пресс-служба правительства области.
«В соответствии с новой схемой организации дорожного движения 11 и 21 апреля 2018 года жители и заинтересованные лица при наличии специального пропуска смогут въехать на территорию острова Октябрьский через мост «Деревянный» в сторону набережной Генерала Карбышева», — говорится в сообщении.
Напомним, что 11 и 21 апреля с 16:00 до полуночи въезд на территорию острова Октябрьский для личного транспорта будет закрыт.
АиФ: последние новости
В Калининграде ищут пропавшего 15-летнего Андрея Воронкова Калининградцам предлагают купить чудо-прибор для экономии электроэнергии Процент доверия. Как проголосовали калининградцы на выборах президента
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поставщики бытовой техники увеличивают цены264
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля166
Меркель анонсировала встречу без России160
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста99
Порошенко повторит действия США против России106
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
06:37
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег
Личный счет Экономика
05:37
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Личный счет Экономика
04:41
Украина начала испытания «Ольхи»
Армия В мире
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение