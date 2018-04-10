Для жителей Острова откроют автомобильное движение по Деревянному мосту

Для жителей Острова откроют автомобильное движение по Деревянному мосту в дни тестовых матчей, сообщает пресс-служба правительства области.

«В соответствии с новой схемой организации дорожного движения 11 и 21 апреля 2018 года жители и заинтересованные лица при наличии специального пропуска смогут въехать на территорию острова Октябрьский через мост «Деревянный» в сторону набережной Генерала Карбышева», — говорится в сообщении.

Напомним, что 11 и 21 апреля с 16:00 до полуночи въезд на территорию острова Октябрьский для личного транспорта будет закрыт.