Энергоблоки Нововоронежской АЭС работают в штатном режиме 

По состоянию на 10 апреля 2018 года на Нововоронежской АЭС в эксплуатации находится энергоблок №5. Он работает на 100% уровне мощности в штатном режиме.
На энергоблоках №4 и №6 Нововоронежской АЭС проходят планово-предупредительные ремонты. На энергоблоке №7 ведутся пуско-наладочные работы.
На Нововоронежской АЭС проведены все противопаводковые мероприятия связанные с разливом реки Дон. Нарушений в работе энергоблоков НВ АЭС нет. Радиационный фон на промышленной площадке и в районе расположения Нововоронежской АЭС соответствует фоновым значениям.