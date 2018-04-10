Энергоблоки Нововоронежской АЭС работают в штатном режиме

По состоянию на 10 апреля 2018 года на Нововоронежской АЭС в эксплуатации находится энергоблок №5. Он работает на 100% уровне мощности в штатном режиме.

На энергоблоках №4 и №6 Нововоронежской АЭС проходят планово-предупредительные ремонты. На энергоблоке №7 ведутся пуско-наладочные работы.