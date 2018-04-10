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Энергоблоки Нововоронежской АЭС работают в штатном режиме
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Энергоблоки Нововоронежской АЭС работают в штатном режиме 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
По состоянию на 10 апреля 2018 года на Нововоронежской АЭС в эксплуатации находится энергоблок №5. Он работает на 100% уровне мощности в штатном режиме.
На энергоблоках №4 и №6 Нововоронежской АЭС проходят планово-предупредительные ремонты. На энергоблоке №7 ведутся пуско-наладочные работы.
На Нововоронежской АЭС проведены все противопаводковые мероприятия связанные с разливом реки Дон. Нарушений в работе энергоблоков НВ АЭС нет. Радиационный фон на промышленной площадке и в районе расположения Нововоронежской АЭС соответствует фоновым значениям.
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