Жителей Красноярского края предупредили о резком потеплении до +18 °С

В центральных и южных районах Красноярского края температура воздуха в ближайшие дни может прогреться до +18 °С.

Резкое потепление до +10… +18°С ожидается 11-13 апреля. Местами возможен небольшой дождь и мокрый снег. Всё это вместе может вызвать усиленное таяние снега, сток воды со склонов. Не исключается разлив малых рек. Есть опасность подтопления жилых домов и хозяйственных построек, расположенных в низинах.