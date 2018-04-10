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Жителей Красноярского края предупредили о резком потеплении до +18 °С
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Жителей Красноярского края предупредили о резком потеплении до +18 °С 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
В центральных и южных районах Красноярского края температура воздуха в ближайшие дни может прогреться до +18 °С.
Резкое потепление до +10… +18°С ожидается 11-13 апреля. Местами возможен небольшой дождь и мокрый снег. Всё это вместе может вызвать усиленное таяние снега, сток воды со склонов. Не исключается разлив малых рек. Есть опасность подтопления жилых домов и хозяйственных построек, расположенных в низинах.
Недавно мы рассказывали, что в Минусинске из-за паводка и разлива реки Минусинки вода подступила к жилым домам. Чрезвычайной ситуации пока удалось избежать.
АиФ Красноярск: последние новости
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