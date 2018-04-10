80 российских городов и сел подтоплены из-за паводка 

Под водой 90 мостов и сотни жилых домов. Только в Тульской области от большой земли отрезаны более трех тысяч человек. Единственная связь с миром — лодки и вездеходы МЧС, на них дети добираются в школу, а взрослые — на работу. Под Воронежем в зоне подтопления оказались семь трансформаторных подстанций. А под Тамбовом потоком талых вод повредило газовую трубу — без снабжения остался небольшой населенный пункт. В Саратовской области, чтобы не допустить разлива рек, взрывают лед. Подрывные работы проводят и на Енисее в Туве.