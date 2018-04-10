В регионе подтоплен один населенный пункт и три низководных моста

По данным на 10:00, вторника 10 апреля, в Самарской области подтоплен один населенный пункт и три низководных моста, подтопленных участков автомобильных дорог и объектов экономики нет, сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области.

В результате подъема уровня воды в реках Большой Иргиз и Малый Кинель произошло подтопление низководных мостов, соединяющих населенные пункты: Тепловка, Ломовка и Мосты в Пестравском райое, Березовка и Большая Глушица в Большеглушицком районе и н.п. Полудни в Кинель-Черкасском районе. Движение автотранспорта через подтопленные мосты приостановлено. Жизнедеятельность населения не нарушена.

10 апреля талыми водами с полей подтопило 20 приусадебных участков и 10 частных жилых домов в н.п. Тимофеевка в Ставропольском районе.

На месте подтопления для контроля за обстановкой находится оперативная группа ГУ МЧС России по Самарской области и другие экстренные службы, в Главном управлении развернута рабочая группа по контролю за общей паводковой обстановкой в регионе.