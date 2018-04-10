Ещё
В с. Тимофеевка под Тольятти уже затоплено 45 домов и более 100 участков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В с. Тимофеевка под Тольятти уже затоплено 45 домов и более 100 участков 

Волга Ньюс 1 час назад
Паводковые воды подтопили 45 домов и порядка 100 придомовых территорий в с. Тимофеевка Самарской области, сообщает "Интерфакс-Поволжье" со ссылкой на администрацию сельского поселения.
"Всего числится 45 домов, куда вода зашла. Всего по хозяйственной книге в селе 1756 домов", — сказал собеседник агентства. Он также отметил, что в течение двух лет паводка удавалось избегать, благодаря новому валу.
В настоящее время идут работы по наращиванию высоты защитного вала, с затопленной территории откачивают воду.
По данным регионального управления МЧС, в Тимофеевке подтоплено порядка 100 приусадебных участка. «Жильцы отказались от эвакуации», — отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, на 10:00 10 апреля от паводка числились пострадавшими 10 домов и 20 приусадебных участков.
Волга Ньюс: последние новости
В Самарской области разлившиеся реки подтопили три моста между населенными пунктами Двое мужчин погибли при пожаре в частном жоме в Шигонском районе Цены на аренду жилья в Самаре во время проведения ЧМ-2018 выросли в десятки раз
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России355
Китай пошел на уступки США в торговой войне148
Эрдоган раскритиковал Лаврова21
Найден позитив от ослабления рубля154
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег124
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение