В нескольких российских регионах ухудшается паводковая ситуация

Сразу в нескольких российских регионах ‐ Сибири, Поволжье и на Урале ‐ ухудшается паводковая ситуация. Для ликвидации последствий могут привлечь даже военных. 5 тысяч человек ‐ уже в состоянии повышенной готовности.

Половодье началось и в Черноземье. Складывается непростая обстановка в Воронежской области . В регионе в зоне паводка находится почти 30 населенных пунктов. Затоплено порядка 2 тысяч земельных участков и больше 300 жилых домов. Эвакуировать пришлось 200 человек. Часть из них находятся у родственников, другие — в пунктах временного размещения.

Тульской области подтоплено 15 низких мостов и переправ. В населенных пунктах, которые оказались отрезанными водой, спасатели организовали переправы и понтонные мосты.

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