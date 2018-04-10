В нескольких российских регионах ухудшается паводковая ситуация 

Сразу в нескольких российских регионах ‐ Сибири, Поволжье и на Урале ‐ ухудшается паводковая ситуация. Для ликвидации последствий могут привлечь даже военных. 5 тысяч человек ‐ уже в состоянии повышенной готовности.
Половодье началось и в Черноземье. Складывается непростая обстановка в Воронежской области. В регионе в зоне паводка находится почти 30 населенных пунктов. Затоплено порядка 2 тысяч земельных участков и больше 300 жилых домов. Эвакуировать пришлось 200 человек. Часть из них находятся у родственников, другие — в пунктах временного размещения.
В Тульской области подтоплено 15 низких мостов и переправ. В населенных пунктах, которые оказались отрезанными водой, спасатели организовали переправы и понтонные мосты.
Смытый асфальт и спасение коров. Как Россия переживает паводок
В МЧС отмечают, что в центральном регионе возможна вторая волна паводка — в лесах еще много снега, и он начал таять. Однако в ведомстве отмечают, что в целом сил и средств у спасателей хватает. По прогнозам, половодье закончится в числах апреля.