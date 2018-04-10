Подтопило около 100 участков: в населенные пункты Самарской области пришли талые воды

Самарской области начался весенний паводок. Подтаявший снег подтопил около 100 приусадебных участков в селе Тимофеевка и Ставропольском районе. Также стихия добралась до трех низководных мостов.

— В муниципальных районах региона объявлен режим повышенной готовности. На мостах ограниченно движение транспорта. Около подтопленных участков дежурят сотрудники ГИБДД . Для жителей подготовили водные переправы и выставили дорожные знаки, — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

Основной причиной быстрого прихода воды в жилые районы стало частичное размытие песчано-глиняной насыпи. Ее возвели специально для защиты от талых вод. Со слов сотрудников МЧС, к 11 апреля стихия полностью отступит от приусадебных участков.