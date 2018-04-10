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Подтопило около 100 участков: в населенные пункты Самарской области пришли талые воды
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Подтопило около 100 участков: в населенные пункты Самарской области пришли талые воды 

63.ru 44 минуты назад
Фото: 63.ru
В Самарской области начался весенний паводок. Подтаявший снег подтопил около 100 приусадебных участков в селе Тимофеевка и Ставропольском районе. Также стихия добралась до трех низководных мостов.
— В муниципальных районах региона объявлен режим повышенной готовности. На мостах ограниченно движение транспорта. Около подтопленных участков дежурят сотрудники ГИБДД. Для жителей подготовили водные переправы и выставили дорожные знаки, — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.
Основной причиной быстрого прихода воды в жилые районы стало частичное размытие песчано-глиняной насыпи. Ее возвели специально для защиты от талых вод. Со слов сотрудников МЧС, к 11 апреля стихия полностью отступит от приусадебных участков.
Ранее в селе Тимофеевка пострадали 10 жилых домов, на месте происшествия работал оперативный штаб ГУ МЧС России по Самарской области. Также в регионе из-за паводка подтопило низководный мост в поселке Мосты. Здесь вода поднялась почти на два метра над дорожным покрытием конструкции.
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