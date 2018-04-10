Около 7 тыс. жителей Ставрополья остались без воды из-за прорыва трубы

СТАВРОПОЛЬ , 10 апреля. / ТАСС /. Прорыв водовода произошел в Минеральных Водах ( Ставропольский край ), без воды остались дома 7 тыс. жителей. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ставропольскому краю в своем telegram-канале.

"Десятого апреля в г. Минеральные Воды [произошел] порыв водовода диаметром 400 мм, в зоне отключения 7000 абонентов", — говорится в сообщении.

Восстановить подачу воды планируется к 17:00 мск. Температура воздуха в Минеральных Водах около пяти градусов выше нуля.

По данным пресс-службы ведомства, воду перекрыли на улицах Чапаева, Железноводская, Московская, Красная, переулок Кооперативный, Шоссейная, частично поселок Первомайский. На месте ЧП работают пять человек, в распоряжении которых четыре единицы техники. По заявкам жителей организовали подвоз воды двумя автоцистернами.