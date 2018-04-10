Экспертиза ДНК погибших в крушении Ан-148 в Подмосковье продлится около 1,5 месяца

По словам Берга, из того количества фрагментов, что уже есть, «четверть определена, осталось идентифицировать все остальные останки». Он подчеркнул, что работа ведётся круглосуточно, но ускорить её по техническим условиям невозможно.

Ранее стало известно, что МЧС возобновило поиски на месте падения Ан-148 в Подмосковье

СМИ со ссылкой на родственницу одной из жертв катастрофы сообщили, что останки погибших до сих пор не полностью убраны с места крушения.

Самолёт упал 11 февраля 2018 года, в катастрофе погиб 71 человек.