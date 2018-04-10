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Берг: работы на месте крушения самолета Ан-148 не прекращались
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Берг: работы на месте крушения самолета Ан-148 не прекращались 

ТАСС 52 минуты назад
Работы на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье не прекращались, они прерывались по погодным условиям. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Юрий Берг.
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