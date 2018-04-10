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Российский ультрамарафонец пересёк Калмыкию за семь суток, установив новый мировой рекорд
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Российский ультрамарафонец пересёк Калмыкию за семь суток, установив новый мировой рекорд 

RT на русском 54 минуты назад
Российский ультрамарафонец Дмитрий Ерохин пересёк Калмыкию по крайним географическим точкам с севера на юг (574 км) за семь суток 10 часов и 48 минут со средним темпом 77 км/сутки.
Россиянин стартовал 1 апреля 2018 года рядом с селом Хонч-Нур, прошёл дистанцию в 574 км и финишировал вблизи посёлка Артезиан. Ерохин преодолел данную дистанцию за семь суток 10 часов и 48 минут.
Средняя скорость передвижения российского ультрамарафонца составила 77 км/сутки. Для того, чтобы рекорд был зафиксирован, средняя скорость должна быть не менее 60 км/сутки.
Ранее сообщалось, что Ерохин установил новый рекорд, пробежав по маршруту «Золотое кольцо России»
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