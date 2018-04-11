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Вода в реке Дон в Воронежской области поднялась почти на метр
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Вода в реке Дон в Воронежской области поднялась почти на метр 

АиФ 50 минут назад
Фото: АиФ
За сутки на реках Дон, Битюг, Хопер, Ворона, Девица и Воронежском водохранилище спасатели зафиксировали повышение уровня воды.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в частности, на 97 см поднялась вода в реке Дон на территории Павловска, а в реке Ворона в Борисоглебске — на 78 см. На реке Подгорная в Калаче отмечается небольшое снижение уровня воды.
По состоянию на 10 апреля, на территории Воронежской области в зоне затопления находятся 154 дома и около двух тысяч приусадебных участков. Всего с подтопленных территорий эвакуировано 134 человека, из них 33 находятся в пунктах временного размещения в Калачеевском и Новоусманском районах.
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