Фиджи принимает меры в связи с приближением тропического циклона «Кени»

Нади / Фиджи /, 10 апреля / Синьхуа / — Тропический циклон «Кени» во вторник в полдень обрушится на островное государство Фиджи в южной части Тихого океана. Соответствующие ведомства страны уже приняли меры для реагирования на чрезвычайную ситуацию. Об этом сообщила Метеорологическая служба Фиджи.

Сегодня в первой половине дня циклон находится примерно в 200 км к западу от третьего по величине на Фиджи города Нади. Он продвигается на юго-восток со скоростью 20 км/ч. Вблизи его эпицентра скорость ветра достигает 130 км/ч и может еще увеличиться до 185 км/ч.

Метеорологическая служба уже распространила предупреждение о сильном ветре и ливневых дождях. Правительство призвало население принять активные меры по укреплению жилых домов, запастись продуктами питания, питьевой водой, свечами, электрическими фонарями и другими средствами реагирования на случай возможного прекращения электро— и водоснабжения. При необходимости местные жители должны незамедлительно отправиться в центры эвакуации, чтобы укрыться от ураганов. По последним сведениям, на западе и севере Фиджи открыты 66 центров эвакуации, там уже размещены свыше 3 тыс. человек.

К данному моменту стихия пока не достигла берегов Фиджи, однако на территории страны уже начали свирепствовать сильный ветер и проливные дожди. В западных и северных частях страны подача электроэнергии прервана. В тех районах, на которые может обрушиться циклон «Кени», все правительственные ведомства уже прекратили работу. Отменены все рейсы в единственном крупном международном аэропорту Нади, в ряде городов закрыты магазины. Прекращены занятия во всех школах.

Национальное управление по ликвидации последствий катастроф Фиджи уже разместило около 400 сотрудников в северных и западных районах страны для реагирования на чрезвычайные ситуации.

Напомним, что в конце марта и начале апреля на Фиджи обрушился тропический циклон «Джози», от которого сильно пострадали северо-западные регионы страны. Тогда погибли шесть человек. —0—