Ещё
Фиджи принимает меры в связи с приближением тропического циклона «Кени»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фиджи принимает меры в связи с приближением тропического циклона «Кени» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Нади /Фиджи/, 10 апреля /Синьхуа/ — Тропический циклон «Кени» во вторник в полдень обрушится на островное государство Фиджи в южной части Тихого океана. Соответствующие ведомства страны уже приняли меры для реагирования на чрезвычайную ситуацию. Об этом сообщила Метеорологическая служба Фиджи.
Сегодня в первой половине дня циклон находится примерно в 200 км к западу от третьего по величине на Фиджи города Нади. Он продвигается на юго-восток со скоростью 20 км/ч. Вблизи его эпицентра скорость ветра достигает 130 км/ч и может еще увеличиться до 185 км/ч.
Метеорологическая служба уже распространила предупреждение о сильном ветре и ливневых дождях. Правительство призвало население принять активные меры по укреплению жилых домов, запастись продуктами питания, питьевой водой, свечами, электрическими фонарями и другими средствами реагирования на случай возможного прекращения электро— и водоснабжения. При необходимости местные жители должны незамедлительно отправиться в центры эвакуации, чтобы укрыться от ураганов. По последним сведениям, на западе и севере Фиджи открыты 66 центров эвакуации, там уже размещены свыше 3 тыс. человек.
К данному моменту стихия пока не достигла берегов Фиджи, однако на территории страны уже начали свирепствовать сильный ветер и проливные дожди. В западных и северных частях страны подача электроэнергии прервана. В тех районах, на которые может обрушиться циклон «Кени», все правительственные ведомства уже прекратили работу. Отменены все рейсы в единственном крупном международном аэропорту Нади, в ряде городов закрыты магазины. Прекращены занятия во всех школах.
Национальное управление по ликвидации последствий катастроф Фиджи уже разместило около 400 сотрудников в северных и западных районах страны для реагирования на чрезвычайные ситуации.
Напомним, что в конце марта и начале апреля на Фиджи обрушился тропический циклон «Джози», от которого сильно пострадали северо-западные регионы страны. Тогда погибли шесть человек. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Судно с мигратами затонуло в территориальных водах Марокко, шесть человек погибли В японской префектуре Симане произошло землетрясение магнитудой 6,1, в результате четыре человека пострадали У берегов Южного Китая столкнулись два грузовых судна
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-14879
Гиперзвуковые ракеты США оказались в России60
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым749
Пока вы спали: россияне обеднели на $15 млрд61
Сын Табакова взбесил народ155
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:27
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148
Катастрофы Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
01:24
Таксисты решили ограбить офис и попали на видео
Происшествия
01:04
Системы «Град» открыли огонь в Таджикистане
Оружие Армия
00:33
Самолеты РФ опасно сблизились с эсминцем США
Армия
00:17
Юлию Скрипаль выписывают из больницы
Происшествия
04:14
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение