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В результате землетрясения на востоке Италии обвалилась колокольня
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В результате землетрясения на востоке Италии обвалилась колокольня 

ТАСС 1 час назад
РИМ, 10 апреля. /ТАСС/. Небольшая колокольня обвалилась в результате землетрясения в районе города Мучча на востоке Италии. Об этом сообщает во вторник агентство ANSA.
Данных о пострадавших и других разрушениях не приводится. По данным Национального института геологии и вулканологи, магнитуда подземного толчка, очаг которого залегал на глубине 9 км, составила 4,7. Эпицентр находился в 1,2 км к северу от города Мучча, где проживают около 900 человек.
Подземный толчок ощущался на всей территории Центральной и Восточной Италии, пострадавшей от ряда мощных землетрясений в 2016 году.
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