«Вода поднялась буквально за час»: в Самарской области подтопило село Нижнее Санчелеево

В Ставропольском районе подтопило еще одно село. В среду, 11 апреля, талые воды настигли Нижнее Санчелеево. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.

— Вода поднялась буквально за час. Затопило дороги. Машины по капот в воде, — рассказала местная жительница.

— Вызов на пульт диспетчера поступил ночью. В Нижнем Санчелеево сейчас работает оперативный штаб во главе с начальником ГУ МЧС по Самарской области Олегом Бойко , — рассказал представитель ведомства.

По его словам, жителям предлагали эвакуироваться из подтопленного жилья, но они отказались.

— В селе вскрыли дорожное покрытие, чтобы вода уходила. Она начала постепенно убывать. Сейчас уровень подтопления опустился на 20–25 сантиметров, — рассказали в областном МЧС.

Из-за паводка также пострадали около 100 приусадебных участков в Ставропольском районе. В селе Тимофеевка подтопило 10 жилых домов. На месте происшествия работал оперативный штаб ГУ МЧС России по Самарской области.