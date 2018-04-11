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«Вода поднялась буквально за час»: в Самарской области подтопило село Нижнее Санчелеево
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«Вода поднялась буквально за час»: в Самарской области подтопило село Нижнее Санчелеево 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Ставропольском районе подтопило еще одно село. В среду, 11 апреля, талые воды настигли Нижнее Санчелеево. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.
— Вода поднялась буквально за час. Затопило дороги. Машины по капот в воде, — рассказала местная жительница.
Информацию о подтоплении подтвердили в ГУ МЧС по Самарской области.
— Вызов на пульт диспетчера поступил ночью. В Нижнем Санчелеево сейчас работает оперативный штаб во главе с начальником ГУ МЧС по Самарской области Олегом Бойко, — рассказал представитель ведомства.
По его словам, жителям предлагали эвакуироваться из подтопленного жилья, но они отказались.
— В селе вскрыли дорожное покрытие, чтобы вода уходила. Она начала постепенно убывать. Сейчас уровень подтопления опустился на 20–25 сантиметров, — рассказали в областном МЧС.
Из-за паводка также пострадали около 100 приусадебных участков в Ставропольском районе. В селе Тимофеевка подтопило 10 жилых домов. На месте происшествия работал оперативный штаб ГУ МЧС России по Самарской области.
Подтопило и низководный мост в поселке Мосты. Здесь вода поднялась почти на два метра над дорожным покрытием конструкции.
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