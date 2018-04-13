В регионе подтопило ещё три моста и 17 участков в трёх населённых пунктах

По информации Главного управления МЧС России по Самарской области, на пятницу,13 апреля, в Самарской области подтопленными остаются 40 приусадебных участков и шесть домов на территории н.п. Нижнее Санчелеево и десять приусадебных участков и один дом в н.п. Тимофеевка Ставропольского района, а также 6 низководных мостов:

Остаются подтопленными низководные мосты в н.п. Мосты Пестравского района — (мост через реку Большой Иргиз), в н.п. Березовка Большеглушицкого района (мост через реку Большой Иргиз) и в н.п. Полудни Кинель-Черкасского района (мост через р. Малый Кинель).

Движение автомобильного транспорта через подтопленные мосты приостановлено. Жизнедеятельность населения не нарушена. Организовано дежурство постов ГИБДД , расчета спасателей ПСС в Пестравском районе. Организованы водные переправы, выставлены дорожные знаки, созданы запасы медикаментов, продовольствия, материального имущества.

В н.п. Лебяжинка Красноярского района в результате подъема уровня воды подтоплен мост через реку Сок. Движение транспорта через мост приостановлено, сообщение с населенным пунктом осуществляется по объездным путям.

В результате подъема уровня воды в реке Кондурча произошло подтопление двух низководных автомобильных мостов в н.п. Малиновый Куст и н.п. Кириллинский. Движение транспорта через мосты приостановлено, сообщение с населенными пунктами осуществляется по объездным путям.

В результате обильного снеготаяния произошло подтопление талыми водами 15 приусадебных участков в н.п. Мирный Красноярского района и в н.п. Пестравка Пестравского района. Также в результате подъема уровня воды на реке Сызранка произошло подтопление двух приусадебных участка в н.п. Новый Ризадей Сызранского района. Уровень воды на приусадебных участках составляет от 10 до 20 см. Проведено оповещение населения. Эвакуация населения не требуется.

Подтопленных участков автомобильных дорог и объектов экономики нет.

В районах подтопления с целью мониторинга паводковой обстановки работает оперативная группа Главного управления.

В целях своевременного реагирования на угрозу и возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями, продолжает функционировать рабочая группа Главного управления по контролю за паводковой обстановкой.

Во всех муниципальных образованиях, подверженных подтоплению, введен режим повышенной готовности.

Всего, по состоянию на 13 апреля к ликвидации последствий подтоплений привлечено 42 человека, 19 единиц техники, три плавсредства.