В н.п. Мосты Пестравского района вода над дорогой поднялась на 1,9 м

На вторник, 10 апреля, в населенном пункте Мосты Пестравского района высота воды над дорожным покрытием составила 1,9 метра, сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области

В понедельник, 9 апреля, на период подъема паводковых вод в Мосты командирован Поисково-спасательный отряд Самарской области для несения дежурства и обеспечения эвакуации людей в случае экстренного подтопления жилой зоны населенного пункта.

Отряд из трех спасателей укомплектован надувной лодкой с мотором, комплектом гидравлического аварийно-спасательного инструмента и автономным электрогенератором. Дежурство проводится в круглосуточном режиме.