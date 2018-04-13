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Москвич получил остров по программе «Дальневосточный гектар»
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Москвич получил остров по программе «Дальневосточный гектар» 

Вести.Ru 15 минут назад
Фото: Вести.Ru
3 га земли были выданы по семейной заявке, рассказал Оганесян "Интерфаксу". Он добавил, что остров красивый, покрыт лесом, а на побережье — песчаные пляжи. Москвич собирается вложить в землю 1 миллион рублей и реализовать там туристический проект, включающий в себя квест-туризм, робинзонаду и экотуризм.
Владелец острова рассказал, что у него уже есть более 3 тысяч заявок от желающих пройти квест и почувствовать себя Робинзоном. На остров Оганесян хочет провести воду и установить там несколько домов-контейнеров с солнечными батареями.
Остров Чакмут находится в 300 метрах от большой земли, и до него можно добраться даже вброд. Ближайший населенный пункт — поселок Лазарев — находится в 15 километрах. Первые туристы на острове смогут появиться уже в июле-августе.
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