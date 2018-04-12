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Жителей Новосибирской области предупредили о подъеме уровня реки и возможных подтоплениях
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Жителей Новосибирской области предупредили о подъеме уровня реки и возможных подтоплениях 

ТАСС 49 минут назад
Фото: Вести Новосибирск
НОВОСИБИРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в ближайшие четыре дня подъем уровня воды на реке Карасук в районе села Черновка Кочковского района Новосибирской области. В связи с этим спасатели предупредили местных жителей о возможности подтоплений, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.
"По данным Западно-Сибирского УГМС, с 12 по 15 апреля на реке Карасук в районе н. п. Черновка продолжится подъем уровня воды. Ожидается вскрытие (ледяного покрова) с возможным образованием заторов льда, достижением опасных отметок 960-986 см и подтоплением прибрежных территорий. Источник возможного ЧС — высокий уровень воды в р. Карасук", — говорится в сообщении.
Спасатели призывают жителей села Черновка, дома которых находятся в зоне возможного подтопления, поднять наиболее ценные домашние вещи на верхние этажи, а при появлении воды в жилых помещениях незамедлительно сообщить об этом в спасательную службу и подготовиться к эвакуации.
Паводковая обстановка находится на постоянном контроле специалистов МЧС.
В апреле 2015 года паводок, вызванный таянием снега, привел к разливу реки Карасук и подтоплению 54 жилых домов в Кочковском районе Новосибирской области.
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