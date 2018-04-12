Жителей Новосибирской области предупредили о подъеме уровня реки и возможных подтоплениях

"По данным Западно-Сибирского УГМС, с 12 по 15 апреля на реке Карасук в районе н. п. Черновка продолжится подъем уровня воды. Ожидается вскрытие (ледяного покрова) с возможным образованием заторов льда, достижением опасных отметок 960-986 см и подтоплением прибрежных территорий. Источник возможного ЧС — высокий уровень воды в р. Карасук", — говорится в сообщении.

Спасатели призывают жителей села Черновка, дома которых находятся в зоне возможного подтопления, поднять наиболее ценные домашние вещи на верхние этажи, а при появлении воды в жилых помещениях незамедлительно сообщить об этом в спасательную службу и подготовиться к эвакуации.

Паводковая обстановка находится на постоянном контроле специалистов МЧС.

В апреле 2015 года паводок, вызванный таянием снега, привел к разливу реки Карасук и подтоплению 54 жилых домов в Кочковском районе Новосибирской области.