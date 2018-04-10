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В Новоорском районе река Джуса затопила низководный мост
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В Новоорском районе река Джуса затопила низководный мост 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
9 апреля в Новоорском районе на реке Джуса был подтоплен низководный мост на автодороге с. Добровольское — с. Чиликта.
Вода поднялась над мостом на 45 см, установлены запрещающие знаки. Село Чиликта от «большой земли» не отрезано, в населенный пункт можно попасть через поселок Слюдяной Адамовского района. Жизнедеятельность граждан не нарушена, они обеспечены продуктами, питьевой водой и лекарствами.
Как отмечают в ГУ МЧС региона, этот подтопленный объект входит в перечень низководных мостов ежегодно попадающих в зону возможного подтопления.
На 9 апреля в Оренбуржье подтопленными оказались 17 мостов в 9 муниципалитетах.
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