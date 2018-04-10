В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,7

Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 03:11 UTC в 138 км к северу от Рима . Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км.

К настоящему времени данных о погибших или пострадавших в результате произошедшего не поступало.