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В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,7
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В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,7 

RT на русском 1 час назад
Фото: EPA
Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 03:11 UTC в 138 км к северу от Рима. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км.
К настоящему времени данных о погибших или пострадавших в результате произошедшего не поступало.
В 2016 году в центральной части Италии произошла серия землетрясений, самое сильное из которых было зафиксировано 30 октября. Его магнитуда составила 6,5. Наибольшие разрушения зарегистрированы в четырёх итальянских областях — Марке, Умбрии, Лацио и Абруццо.
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