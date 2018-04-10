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В поселке Чертанла вешними водами затопило дорогу
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В поселке Чертанла вешними водами затопило дорогу 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В поселке Чертанла Новоузенского района Саратовской области вчера вешними водами затопило дорогу.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в результате подпления дороги нарушено автомобильное сообщение между поселком и Новоузенском. Но существует 10-километровый объездной путь через поля Чертанла, в котором живет 365 человек в том числе 34 детей.
— Высота перелива над уровнем дороги составила 80 сантиметров, — уточнили в главке. Дорога насыпная, длина — 2,5 км., ширина — 6 метров, грузоподъемность — 30 тонн. Погибших, пострадавших нет. Угрозы подтопления населённого пункта нет. В продовольственном магазине имеется 5-дневный запас продуктов питания.
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