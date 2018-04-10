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Новый циклон придет в Хабаровский край уже завтра
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Новый циклон придет в Хабаровский край уже завтра 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Как сообщили синоптики, очередной циклон уже приближается к Хабаровскому краю, 11 и 12 апреля на территории региона снова выпадет снег, местами сильный, усилится ветер.
— Сейчас циклон находится в районе Байкала, он медленно идет на восток. Уже завтра он начнет действовать в южной части Хабаровского края, в том числе в Хабаровске, местами захватит центральные районы, основная его тяжесть будет на побережье Татарского пролива и в Советско-Гаванском районе, здесь усиление ветра возможно до 23 м/с, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.
Циклон принесет осадки в виде мокрого снега и дождя. В течение суток 11 числа он будет властвовать в крае, в ночь на 12 апреля прогнозируются его остаточные явления. И уже днем 12-го числа воздушные массы сместятся за Сахалин.
В Хабаровске ожидается северный ветер до 18-20 м/с, температура ночью слабоотрицательная, днем до +4 градусов.
Напомним, специалисты предупреждают, что к концу недели возможен приход еще одного циклона.
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