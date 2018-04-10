СМИ сообщили о планах Китая создать военную базу на Вануату 

Китай обсуждает с Вануату возможность создания военно-морской базы на территории этого небольшого тихоокеанского государства в Меланезии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на австралийские СМИ.
Как пишет газета The Sydney Morning Herald, новая база может разместиться менее чем в 2 тысячах километров от берегов Австралии. Это позволит Китаю продвинуть свою военную мощь в Тихоокеанский регион, отмечает издание. Сотрудники австралийской разведки и их партнеры в США и Новой Зеландии с тревогой следят за действиями Пекина, который расширяет свое влияние в странах Океании путем предоставления правительствам островных государств различных займов, утверждает The Sydney Morning Herald.
Государство Вануату расположено на 83 островах архипелага Новые Гебриды общей площадью около 12,2 тысячи квадратных километров. Объемы экономической помощи стране со стороны Китая составляют 243 миллиона долларов, со стороны Новой Зеландии — 122 миллиона долларов, Японии — 95,8 миллиона долларов, США — 84,2 миллиона долларов, Австралии — менее 0,5 миллиона долларов.